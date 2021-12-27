Сатановский не стал говорить о нынешних "горячих точках" постсоветского пространства, но отметил военно-тактические направления прямой атаки Запада на Россию.
«Нам со всех направлений надо ожидать. Ударят по нашей территории ядерным оружием американским — пойдут через северный полюс. Попытки пригнать в Баренцево море очередную подводную лодку с ракетами системы AEGIS, и чтобы она обстреляла российскую территорию — тоже реальность, и много чего, о чём мы с вами говорили — вещи реальные», — сказал эксперт.
Авторы антироссийских планов должны "аккуратно укладываться в грунт" вслед за британскими моряками и офицерами времён Крымской войны, заключил эксперт.
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