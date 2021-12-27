Война с Западом может начаться в любой момент, а вероятность этого - сто процентов, полагает политический аналитик Евгений Сатановский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Сатановский не стал говорить о нынешних "горячих точках" постсоветского пространства, но отметил военно-тактические направления прямой атаки Запада на Россию.

«Нам со всех направлений надо ожидать. Ударят по нашей территории ядерным оружием американским — пойдут через северный полюс. Попытки пригнать в Баренцево море очередную подводную лодку с ракетами системы AEGIS, и чтобы она обстреляла российскую территорию — тоже реальность, и много чего, о чём мы с вами говорили — вещи реальные», — сказал эксперт. Сатановский рассказал о «светлом моменте», который точно начнется в Донбассе и на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Авторы антироссийских планов должны "аккуратно укладываться в грунт" вслед за британскими моряками и офицерами времён Крымской войны, заключил эксперт.

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