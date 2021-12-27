Россия зафиксировала три пункта, к которым стремилась много лет подряд, отметил Лесев.
«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским…Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска». Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают «адскими санкциями»…В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО», — сказал Лесев.
Достигнут и промежуточный итог — сняты санкции с "Северного потока-2", заключил эксперт.
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