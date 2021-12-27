Персональный политический проект под Евгения Комаровского представить сложно, однако решение о превращении известного доктора в политическую фигуру уже принято. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Участие Комаровского в политических проектах Украины представить вполне реально, утверждает Неменский.

«Несколько процентов голосов он способен принести. Очевидно, что он или из него решили сделать политическую фигуру. Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс», — сказал Неменский. Комаровский ответил на обвинения, что его финансирует РФ © Евгений Комаровский/Instagram

Такие проекты не живут долго: Комаровский вряд ли построит собственную политическую карьеру, но повлиять на результат парламентских выборов он может, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.