Участие Комаровского в политических проектах Украины представить вполне реально, утверждает Неменский.
«Несколько процентов голосов он способен принести. Очевидно, что он или из него решили сделать политическую фигуру. Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс», — сказал Неменский.
Такие проекты не живут долго: Комаровский вряд ли построит собственную политическую карьеру, но повлиять на результат парламентских выборов он может, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.