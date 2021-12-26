Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по текущим ценам в Европе, особенно если говорить не о долгосрочных контрактах «Газпрома», а о дополнительных заявках, которые идут по спотовым ценам, отметил эксперт.
«Все больше европейцы потребляют угля, потому что газ очень дорогой. Начинается межтопливная конкуренция, которая развивается в пользу угля. Многие просто закрывают свои предприятия, как производители азотных удобрений, для которых природный газ — это сырье», — сказал Юшков.
В плане объемов потребления сверхвысокие цены на газ в Европе — скорее негативный фактор в том числе и для России, заключил эксперт.
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