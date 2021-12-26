С одной стороны, высокие цены позволяют России зарабатывать, но с другой стороны сейчас цены стали уже сверхвысокими, и это убивает спрос. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Многие клиенты просто не могут позволить себе покупать газ по текущим ценам в Европе, особенно если говорить не о долгосрочных контрактах «Газпрома», а о дополнительных заявках, которые идут по спотовым ценам, отметил эксперт. Кроме как у «Газпрома» Украине не у кого купить газ – Землянский © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«Все больше европейцы потребляют угля, потому что газ очень дорогой. Начинается межтопливная конкуренция, которая развивается в пользу угля. Многие просто закрывают свои предприятия, как производители азотных удобрений, для которых природный газ — это сырье», — сказал Юшков.

В плане объемов потребления сверхвысокие цены на газ в Европе — скорее негативный фактор в том числе и для России, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.