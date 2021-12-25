У вселенского патриарха Варфоломея выявили коронавирус, он госпитализирован, сообщила его пресс-служба 24 декабря

Прихожане УПЦ выстроились у аэропорта Борисполь с протестом против приезда Варфоломея © Союз православных журналистов Варфоломея отправили на обследование в центральную больницу Стамбула.

Сообщается, что патриарх в достаточно хорошем состоянии, угрозы жизни нет. Пресс-служба отметила, что он вакцинировался от коронавируса.

Кроме того, ранее Варфоломей перенес операцию по установке сердечного стента.

В 2019 году Варфоломей предоставил так называемой «Православной церкви Украины», созданной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата, томос об автокефалии — самоуправлении.