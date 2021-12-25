После положительного теста на коронавирус 81-летнего патриарха Варфоломея отправили на обследование в центральную больницу Стамбула.
Сообщается, что патриарх в достаточно хорошем состоянии, угрозы жизни нет. Пресс-служба отметила, что он вакцинировался от коронавируса.
Кроме того, ранее Варфоломей перенес операцию по установке сердечного стента.
В 2019 году Варфоломей предоставил так называемой «Православной церкви Украины», созданной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата, томос об автокефалии — самоуправлении.
Так называемая «Православная церковь Украины» была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата.
автокефалию
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Читать далее: https://ukraina.ru/news/20191227/1026189856.html