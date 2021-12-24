Ранее исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о задержании Петра Порошенко и возможности внесения залога в сумме 1 млрд гривен.
Петра Порошенко обвиняют в госизмене из-за закупки угля в ЛДНР в 2014-2015 годах. Он покинул страну, когда ему пытались вручить повестку в суд, и проигнорировал вызов на допрос.
Ранее, в интервью в эфире «5 канала», Порошенко заявил, что доказательств его вины нет, и пообещал в январе вернуться на Украину.
Известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова не подписывала подозрение Порошенко, так как взяла отпуск.