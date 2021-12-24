Украинский астролог Влад Росс 24 декабря рассказал, кому из знаков зодиака больше всех повезет в будущем году, передает УНИАН

Без родственников: украинский астролог научил правильно встречать год Тигра © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Овнам. Они смогут реализовать амбиции, продвинуться по карьерной лестнице, им будет везти и в других сферах. Если Овны давно задумывались о переезде в другую страну, создании семьи или покупке недвижимости, то все это им удастся, заверил эксперт по звездам.

Представителям знака Рыбы больше всего будет везти в начале года. Особенно, что касается любви, счастья в личной жизни, рождения детей, а также финансовых вопросов.

У Львов 2022 год будет удачным в плане семьи. У них может появиться ребенок, причем гениальный. Также им стоит больше развивать себя в творчестве и задуматься об инвестициях.

Стрельцов ждут дальние поездки, возможно, эмиграция. Также им повезет в юридических вопросах. Например, они могут выиграть суд.

С другой стороны, по словам астролога, сложности будут у Водолеев. Им придется много напрягаться, работать, у них могут появиться хронические болезни. Не очень хорошим будет год для Близнецов. У них могут возникнуть неувязки с начальством, соответственно, это скажется на карьере. Также у них могут быть проблемы с правоохранительными органами. В тройку «неудачников» попала и Дева. Дев могут «кинуть» бизнес-партнеры. И у Весов будет непростой год. Им нельзя в 2022 году куда-то переезжать, а также нельзя менять работу или место учебы, считает астролог.

Ранее Росс предрекал в будущем году катастрофы, потопы и падение метеорита.