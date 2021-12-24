Британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области. Об этом 23 декабря сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости

В Донбасс прибыли иностранные наемники для подготовки украинских диверсантов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Черном море и Бердянске на Азове.

В июне этого года Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Киеву новых кораблей и оборонительного вооружения для них, подготовку личного состава военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown. Лондон также согласился предоставить Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства военно-морской инфраструктуры. Соглашение о кредите в настоящее время находится на рассмотрении британского парламента.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».