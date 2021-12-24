При этом Прозоров затруднился оценить численность британских специалистов и охраняющих их бойцов ЧВК.
В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Очакове на Черном море и Бердянске на Азове.
В июне этого года Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Киеву новых кораблей и оборонительного вооружения для них, подготовку личного состава военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown. Лондон также согласился предоставить Киеву кредит в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства военно-морской инфраструктуры. Соглашение о кредите в настоящее время находится на рассмотрении британского парламента.
На днях министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».