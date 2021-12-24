Согласно опросу ФОМ, 30% населения России выступает против вакцинации от коронавируса. С 10% из них можно провести разъяснительную работу, но оставшиеся — совершенно "дикие, упоротые" люди, заявил эксперт.
«Оказывается, как считают некоторые антипрививочники, все мы подчинены мировой закулисе, рептилоидам, и все врачи у нас, оказывается, убийствами сплошными занимаются и геноцидом русского народа, а заодно сегрегацией и фашизмом. Их 30% в стране — они самые умные, они умнее всех», — сказал Матвейчев.
В то же время, в странах с высоким процентом вакцинированных смертность от коронавируса значительно ниже. В России пока вакцинирована лишь треть населения.
«Это отрицательный итог года, что у нас, к сожалению, оказалось много таких людей (отрицающих вакцинацию — Ред.), и они, к сожалению, вредят не только себе, но и всему нашему обществу…мы каждые две недели теряем столько, сколько в Афганистане потеряли за десять лет. По пятнадцать тысяч человек уходят. Исчезают за месяц как бы целые города у нас в России. Это чудовищно. И это всё благодаря этим людям, которые так делают…», — заявил эксперт.
За сутки 23 декабря по официальным данным в России от коронавируса умерло 1002 человека. Число умерших имеет тенденцию к снижению.