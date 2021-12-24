Каждые две недели Россия теряет столько людей, сколько теряла в Афганистане за десять лет. Но даже в таких условиях находятся люди, считающие себя "умнее всех". Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев

Согласно опросу ФОМ, 30% населения России выступает против вакцинации от коронавируса. С 10% из них можно провести разъяснительную работу, но оставшиеся — совершенно "дикие, упоротые" люди, заявил эксперт.

«Оказывается, как считают некоторые антипрививочники, все мы подчинены мировой закулисе, рептилоидам, и все врачи у нас, оказывается, убийствами сплошными занимаются и геноцидом русского народа, а заодно сегрегацией и фашизмом. Их 30% в стране — они самые умные, они умнее всех», — сказал Матвейчев.

В то же время, в странах с высоким процентом вакцинированных смертность от коронавируса значительно ниже. В России пока вакцинирована лишь треть населения. Коронавирус убил 93 тысячи украинцев © REUTERS, Gleb Garanich

«Это отрицательный итог года, что у нас, к сожалению, оказалось много таких людей (отрицающих вакцинацию — Ред.), и они, к сожалению, вредят не только себе, но и всему нашему обществу…мы каждые две недели теряем столько, сколько в Афганистане потеряли за десять лет. По пятнадцать тысяч человек уходят. Исчезают за месяц как бы целые города у нас в России. Это чудовищно. И это всё благодаря этим людям, которые так делают…», — заявил эксперт.

За сутки 23 декабря по официальным данным в России от коронавируса умерло 1002 человека. Число умерших имеет тенденцию к снижению.