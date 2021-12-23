В 2022 году госкомпания Украины «Нафтогаз» намерена выпустить еврооблигации и привлечь от их размещения более 1 млрд долларов, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина» 23 декабря

На Украине истощились крупнейшие месторождения газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Есть надежда, если все получится и все наши контрагенты выполнят свои обязательства. Тогда компания станет прибыльной за результатами года. Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше 1 миллиарда долларов», — сказал Витренко.

Кроме того, добавил он, важно, чтобы с «Нафтогазом» рассчитались контрагенты, в первую очередь предприятия теплокоммунэнерго и предприятия, которые поставляют газ населению в рамках балансирующей группы.

«Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов. Наши клиенты сейчас — это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго», — пояснил Витренко.

Ранее глава «Нафтогаза» признал критическую ситуацию с нехваткой газа на Украине.