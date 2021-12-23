Украинский журналист Роман Цимбалюк, который на пресс-конференциях президента России Владимира Путина обычно задает провокационные вопросы, не пришел на мероприятие в московском Манеже 23 декабря. Об этом он сам написал в своем Facebook

Украинский журналист Роман Цимбалюк о Путине, о себе и о том, почему российских журналистов не пускают в Киев © РИА Новости, Евгений Биятов Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я на очень понимаю такое приглашение. <…> посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн», — написал он.

Журналист обвинил Администрацию президента России, в том что она якобы организовала против него «не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в пресс-конференции смогут участвовать СМИ-иноагенты. Они будут иметь такое же право задать вопрос президенту. Он также объяснял, почему Цимбалюка аккредитовали на большую пресс-конференцию российского лидера. Песков связал приглашение Цимбалюка с нежеланием Кремля уподобляться Украине, которая изгнала всех российских журналистов из Киева.

В начале декабря московская прокуратура вызвала Цимбалюка на допрос в связи с возможным разжиганием вражды и ненависти к россиянам. Тогда Песков отметил, что признать его виновным в нарушении действующего закона может только суд.