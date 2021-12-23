«Ещё ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я на очень понимаю такое приглашение. <…> посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн», — написал он.
Журналист обвинил Администрацию президента России, в том что она якобы организовала против него «не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в пресс-конференции смогут участвовать СМИ-иноагенты. Они будут иметь такое же право задать вопрос президенту. Он также объяснял, почему Цимбалюка аккредитовали на большую пресс-конференцию российского лидера. Песков связал приглашение Цимбалюка с нежеланием Кремля уподобляться Украине, которая изгнала всех российских журналистов из Киева.
В начале декабря московская прокуратура вызвала Цимбалюка на допрос в связи с возможным разжиганием вражды и ненависти к россиянам. Тогда Песков отметил, что признать его виновным в нарушении действующего закона может только суд.