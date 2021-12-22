Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что регулярно получает письма от гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме. Об этом 21 декабря сообщил УНИАН

За что судят Саакашвили. Пять уголовных дел скандального политика © REUTERS, /Irakli Gedenidze/Pool

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он ходатайствовал перед властями Грузии, чтобы Саакашвили смогла посетить мать или его возлюбленная, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

Также украинский президент просил разрешить украинским врачам посещать Саакашвили, но этого пока не произошло.

Зеленский добавил, что обсуждал судьбу Саакашвили с рядом глав государств и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев прилагает все усилия для экстрадиции Саакашвили.

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь.

Ранее Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.