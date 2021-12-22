Позиционирование экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова как правильного Голобородько, без самодурства и соблюдающего закон, стало для президента Владимира Зеленского очень болезненным, отметил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

Якубин рассказал, как Разумков-президент будет вести себя с Россией © Telegraf, Ян Доброносов Дмитрий Разумков еще год назад перерегистрировал партию под «Разумную политику», следовательно, еще год назад между ним и Владимиром Зеленским были серьезные противоречия, даже до санкционных решений СНБО по олигархам.

«Если отставка [главы МВД Арсена] Авакова прошла безболезненно, хотя он довольно плотно контролировал МВД, то отставка Разумкова разрушает мифологему Голобородько, в которого верило ядро электората Зеленского», — подчеркнул Золотарев.

Он отметил, что потеря Разумкова не фатальна для команды Зеленского, но она запускает цепочку негативных для власти событий.

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Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», партия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика» набрала бы 6,2%, если бы выборы в Раду происходили в ближайшее время.