Политический активист, журналист

Грег Баттерфилд родился в 1971 году в штате Висконсин (США). Рос в сельской местности, стал сторонником леворадикальных политических взглядов во время правления президента Рональда Рейгана.

В 1990 году он переехал в Нью-Йорк, где стал активистом коммунистического движения и журналистом.

С 2014 года является координатором организации солидарности с Новороссией и антифашистами на Украине, и в этом качестве организовывал акции протеста против ультраправого террора на Украине и в защиту украинских политзаключенных, а также просветительские мероприятия на эти темы. Он побывал в Крыму в 2014 году, и в Донбассе в 2016.

Баттерфилд — один из редакторов газеты «Struggle-La Lucha» («борьба» на английском и испанском языках — Ред.) и член Партии социалистического единства.

Является автором сотен статей, посвящённых актуальным вопросам американской и международной политики.

Внесён на Украине в список сайта «Миротворец» как человек, «угрожающий национальной безопасности».