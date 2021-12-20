Если бы первый тур выборов президента Украины проходил в середине декабря, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27,6% среди тех, кто определился с выбором. Такие данные опроса 20 декабря обнародовал на своем сайте Киевский международный институт социологии (КМИС)

Не Тимошенко и не Шмыгаль: украинцы сказали, кого хотят в премьеры © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Во втором предполагаемом туре выборов президента Зеленский победил бы в гонке с Порошенко, Бойко и Дмитрием Разумковым. В паре Зеленский и Тимошенко победил бы президент — 51,6% к 48,4%.

Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.