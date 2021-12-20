«На втором месте — Петр Порошенко (16%). Третье место с почти одинаковой поддержкой делят Юрий Бойко (9,4%) и Юлия Тимошенко (9%)», — говорится в сообщении.
Во втором предполагаемом туре выборов президента Зеленский победил бы в гонке с Порошенко, Бойко и Дмитрием Разумковым. В паре Зеленский и Тимошенко победил бы президент — 51,6% к 48,4%.
Опрос проводился с 9 по 17 декабря 2021 года методом личного интервью среди 2025 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.