Взгляды американских политиков на отношения с Москвой застряли в прошлом, когда США представляли себя «хорошими жертвами безнравственного оппонента». Об этом 18 декабря заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), писатель Джозеф Вайсберг, передает The Washington Post

Россия сделала США предложения по Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Экс-агент сравнил обвинения Запада о якобы существующей «агрессии» Москвы против Украины с временами холодной войны. Тогда Советский Союз пытались представить гражданам США в максимально негативном ключе.

Офицер разведки отметил, что около 20 лет был «стойким воином холодной войны», но переосмыслил многое об отношениях двух государств.

«Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», — добавил он.

Вайсберг напомнил, что за последние годы Вашингтон прилагал много усилий для «евроинтеграции» бывших советских республик, в результате чего Латвию, Литву и Эстонию включили в состав НАТО. Америка начала размещать свое вооружение на территории этих государств, а потом приняла в отношении Москвы многочисленные санкции.

«Все эти шаги были агрессивными действиями, которые разумный человек, или государство, мог счесть угрозой», — объяснил он.

Он призвал Белый дом прекратить видеть в лице Москвы врага и предотвратить возможный конфликт. По его словам, США могли бы отменить ограничительные меры и не вмешиваться во внутренние дела России. Автор уверен, что в этом случае Москва ответит взаимностью.