По итогам онлайн-встречи президентов России и США возникла относительная нормализация отношений. В Америке существуют разные центры мнений в отношении Кремля: одним из более умеренных является директор ЦРУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

Результаты переговоров на высшем уровне в целом для России можно расценивать как позитивные, полагает эксперт. В этом важную роль сыграл директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Понятно, что есть несколько центров мнений в правительстве Соединённых Штатов. Есть мнения более умеренные. Вероятно, лидером мнений в этом блоке является, как это ни удивительно, директор ЦРУ Уильям Бернс. Но на самом деле это неудивительно, потому что это человек самый опытный в отношении России, лучше всех остальных знающий Россию. И, вероятно, именно ему президент Байден доверяет больше других», — сказала Крашенникова. Глава ЦРУ заявил, что РФ «наращивает войска» у границ Украины © Fry1989

Ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и Бернсом прошел телефонный разговор.

«Потому что мы видели в ноябре, что президент Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ Бернсом. Такого обычно не случается, естественно. Если со стороны США Бернс говорил, это значит, что делал он это по поручению президента. Таким образом, он является, вероятно, основным каналом для общения с президентом Путиным», — заявила эксперт.

С учётом умеренности, рациональности и опыта Уильяма Бернса, это, пожалуй, лучшее решение из тех, которые доступны на сегодня в Вашингтоне, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.