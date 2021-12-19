Ранее сообщалось о возбуждении по инициативе киевских властей 200 уголовных дел против бизнес-империи Рината Ахметова после обвинения олигарха в госперевороте. Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал это в интервью Украина.ру

Эксперт полагает, что украинские олигархи неспособны свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет, все это глупости. Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», — сказал Баширов. Царёв объяснил, как Ахметов будет сопротивляться давлению Зеленского

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру заявил, что борьба с олигархами, проводимая киевскими властями, является не более чем "отжимом бизнеса" по наводке транснациональных корпораций.

Полностью интервью можно прочитать здесь.