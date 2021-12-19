Эксперт полагает, что украинские олигархи неспособны свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.
«Нет, все это глупости. Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», — сказал Баширов.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру заявил, что борьба с олигархами, проводимая киевскими властями, является не более чем "отжимом бизнеса" по наводке транснациональных корпораций.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
директор Института политических исследований Сергей Марков
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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211217/1032907734.html