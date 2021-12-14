Сейчас все оппозиционные силы бросились критиковать Зеленского, но это надоедает, когда ты слышишь постоянно одно и то же, а ничего не происходит. Это показывает беспомощность этих людей, считает политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Украина.ру.

Ранее уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему. Политик также заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками. Рейтинги его гипотетической партии сегодня составляют около 6-7 процентов, что в целом было бы достаточно для прохождения в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

— Марат, какой максимум из этой ситуации может выжать Разумков?

— Все зависит только от него и от избирателей, а также от его соперников. Пока он играет на оппонировании Зеленскому, не предлагая никакую иную повестку. Если Разумков будет просто отстраиваться от действий Зеленского и его команды, то его порог — 8%. Больше не наберешь. Нужна платформа, с которой он будет работать с избирателями.

— Он действительно хочет самостоятельной карьеры или это элемент игры с Зеленским?

— Нет, они разругались серьезно. Но украинская политика очень хитрая. Никто не может сказать, что в конечном итоге. Поэтому гарантировать, что они не будут подыгрывать друг другу, тоже нельзя. Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти © РИА Новости, Нина Зотина

— Несмотря на падение рейтинга Зеленского, этих показателей все равно достаточно для победы на президентских выборах. Причина в слабости оппонентов или в чем-то еще?

— Вообще никто настоящих рейтингов не знает, потому что там все немножко или не немножко жульничают. Ориентироваться на цифры, которые озвучивают стороны, я бы не стал. Совершенно понятно, что те основные идеи, которые Зеленский объявлял во время выборов (прекращение войны в Донбассе, борьба с олигархами, снижение тарифов на услуги ЖКХ, повышение уровня жизни и медицинского обслуживания), не выполняются. А люди прекрасно помнят, за что они голосовали. Голосуют не просто за людей, а за идеи. Это не конкурс красоты.

— Правду ли говорят, что Зеленский настолько серьезно разругался с олигархами, что они готовы его свергать едва ли уже не весной?

— Нет, все это глупости. Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем.

— Как сложатся перспективы «старых» украинских политиков (Порошенко, Тимошенко и люди из ОПЗЖ)?

— У них есть свои электоральные ядра, которые они удерживают достаточно стабильно. Их рейтинги иногда плавают вверх-вниз, но избиратели все же не до конца устали от этих людей. Они видят в них некую преемственность в украинской политике. Другой вопрос, как изменятся настроения избирателей после этой зимы. Мы знаем, что серьезный рост цен на услуги ЖКХ, обнищание, дефицит электроэнергии — это то, что бьет по их кошельку. Тут возможна резкая реакция. Пока все оппозиционные силы бросились критиковать Зеленского, но это надоедает, когда ты слышишь постоянно одно и то же, а ничего не происходит. Это показывает беспомощность этих людей.

— Зеленский также не исключил проведения всенародного голосования по Донбассу, Крыму и «в целом по прекращению войны». Какой результат он хотел бы получить на этом референдуме, если он состоится?

— Конституция Украины запрещает проводить референдум относительно территориальной целостности. Я не представляю, как может звучать этот вопрос. Думаю, это тоже политтехнологическая игра и попытка отвлечь внимание. Главная беда Украины — что никто не хочет решать проблемы. Все думают только о своем кошельке и о том, как бы затянуть время.

— Выгодно ли Зеленскому проводить досрочные парламентские выборы? Алексей Якубин: Оппозиция Разумкова Зеленскому не принципиально-идейна, а персональная © Facebook, Алексей Якубин

— Нет, конечно. Зачем?

— Сегодня был опубликован опрос ВЦИОМ, согласно которому 52% россиян относятся к украинскому народу как к братскому, 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное, и только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам. Как вы объясняете эти настроения и будут ли они меняться?

— Когда у нас с той и с другой стороны живут родственники, как мы можем считать, что это отдельный народ? Я не знаю, сколько должно пройти времени и сколько глупостей нужно будет вложить в головы украинцев, чтобы они считали так же. Понятно, что там очень многие боятся высказать свое мнение после стольких лет репрессий, но думаю, что примерно такое же количество украинцев считают россиян братским народом.