Точечные бомбардировки инфраструктуры НАТО на Украине невыгодны России, так как значительная часть ВСУ перейдет на сторону россиян в случае контроля над украинской территорией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс планирует расширяться, несмотря на возражения в России. В связи с этим ряд экспертов выразил мнение о том, что Россия могла бы применять точечные удары по натовской инфраструктуре на Украине. Марков полагает, что данный шаг был бы неэффективным.

«Я не знаю, насколько эти бомбардировки будут выгодны для нас…По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства», — сказал Марков.

Если семьи украинских солдат и офицеров будут в заложниках киевской власти, то они будут воевать и любые бомбардировки приведут к взлету ненависти к России, который будет максимально использоваться, считает собеседник издания. Россия сделала США предложения по Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.