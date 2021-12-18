Германия не допускает поставок летального оружия на Украину. Некоторые политические силы хотели бы это изменить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Ранее в немецких СМИ появились публикации о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель блокировала НАТОвские поставки оружия на Украину. Эксперт считает, что Германию пытаются вынудить изменить эту политику.

«Я вижу здесь, чувствую, что на новое правительство Шольца идёт сильное давление со стороны некоторых сил на Западе. Назовём их конкретно — это американский Конгресс, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это правительство Польши..силы, которые хотят перетянуть Германию на такие жесткие, критичные в отношении России позиции, которые сегодня занимают та же Великобритания или Польша», — сказал Рар.

Однако прагматичное правительство нового канцлера Олафа Шольца не хочет занимать антироссийских позиций, пояснил эксперт. Немецкий дипломат оценил шансы Украины стать членом НАТО © пресс-служба президента Украины

«Правительство Шольца, несмотря на то, что в этом правительстве находится Партия зелёных во главе с госпожой Бербок…несмотря на это, правительство Шольца по-прежнему стоит на тех позициях, на которых стояло прежнее правительство госпожи Меркель — никаких вооружений Украине не давать», — рассказал собеседник издания.

По мнению Рара, страны "старой Европы" — Германия, Франция и президент США Джо Байден не желают принимать участия в гражданской войне на Украине.

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