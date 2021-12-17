СССР был страной контрастов для советского и украинского композитора Владимира Быстрякова. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Советский Союз был для Быстрякова Родиной с большой буквы, и в его жизни нашлось место как страшному, так и прекрасному.

«Прекрасной, потому что когда я написал своей первое произведение, Родина сняла обо мне фильм и вся улица гордилась мной. Прекрасной, потому что когда я поступил в музыкальную школу, мне одному первокласснику выделили стипендию…Учился я бесплатно, лечился бесплатно, ездил на отдых в пионерские лагеря бесплатно, о коммуналке тогда особо никто не парился, и это все тоже была Родина», — сказал собеседник издания. Развала СССР можно было избежать - Затулин © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако композитор не забывает о сталинских репрессиях, о событиях в Праге и Афганистане. Эти эпизоды советской истории Быстряков называет трагическими.

«А что Родина и одновременно ужасная я узнал, когда у видел у своих родителей страх, сидящий в них еще со времен сталинских репрессий, когда по ночам слышался въезд воронка и рядом грубо стучали в двери, и все радовались, что на этот раз не его взяли, а взяли соседей..Ужасную Родину я ощутил, когда наши вошли в Прагу, когда позже вторглись в Афганистан, это было больно, но тоже была моя Родина», — заявил Быстряков.

Современную Украину же Быстряков вовсе не считает Родиной. Страну, в которой запрещено принадлежать к русской языковой культуре, своей собеседник издания считать отказывается.

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