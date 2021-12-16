На пике Русской весны 2014 года США публично заявляли, что даже если Россия оккупирует всю Украину, Вашингтон защищать её не будет. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Джо Байдена с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявили, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами «изыскивают очень сильный набор экономических санкций». При этом отмечается, что в ближайшие дни США продолжат переговоры со странами Европы и Россией по ситуации вокруг Украины, а также готовы обсудить с Москвой другие ее обеспокоенности, связанные с усилением международной напряженности.

Во-первых, ядерная держава не нападет на другую ядерную державу ради защиты бесполезного лимитрофа, а во-вторых, задача США заключалась не в том, чтобы самим воевать с Россией, а чтобы Россия воевала с кем угодно, а они наблюдали со стороны и получали дивиденды (как это было во время Первой и Второй мировых войн), пояснил эксперт.

«В рамки этой задачи вполне вписывался отказ от защиты Украины. Пусть Москва оккупирует огромную (по европейским меркам) страну с полностью разрушенной экономикой, уничтоженными политической и административной вертикалями, насквозь пронизанную всепоглощающей коррупционной традицией, с нищим населением сомнительной лояльности и решает после этого кучу сложнейшим проблем, а у американцев руки будут развязаны во всех стратегически важных точках планеты», — пишет Ищенко.

Эта идея не была реализована США в 2014 году: Россия не попалась на американскую приманку, но Вашингтон от неё не отказался. Она всего лишь трансформировалась, и сейчас, для большей эффективности, США готовы пожертвовать не одну (украинскую) пешку, а несколько восточноевропейских, уточнил политолог.

Впрочем, организовать войну у Вашингтона пока всё равно не выходит, так что приходится маневрировать и периодически возвращаться к переговорному процессу, резюмировал специалист.