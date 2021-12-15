В начале декабря Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов об экономическом паспорте украинца и создании «Фонда будущих поколений», из которого с 2036 года населению Украины должны начать поступать выплаты.
Согласно законопроекту, они будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников фонда.
«Меня беспокоит этот фонд, выплаты из которого начнутся только в 2036 году, а судьба этих денег до 2036 года? Это страшные деньги… В 2036 году начнутся выплаты, серьёзно? А что будет с этими деньгами до этого? Будут управлять этими деньгами, а кто ими будет управлять? У нас нет фондового рынка, что это за афера?» — отметил Грановский.
Эксперт предположил, что созданный по инициативе Зеленского фонд — это «финансовая подушка», резерв на случай проигрыша нынешней власти. Кроме того, по словам Грановского, это «сегрегация, разделение людей на группы».