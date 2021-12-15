Президент Украины Владимир Зеленский мог создать «Фонд будущих поколений» Украины с целью обеспечить себе денежный резерв на случай неприятностей. Об этом заявил политический консультант Владимир Грановский в эфире канал Ukrlife 14 декабря

В начале декабря Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов об экономическом паспорте украинца и создании «Фонда будущих поколений», из которого с 2036 года населению Украины должны начать поступать выплаты.

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«Меня беспокоит этот фонд, выплаты из которого начнутся только в 2036 году, а судьба этих денег до 2036 года? Это страшные деньги… В 2036 году начнутся выплаты, серьёзно? А что будет с этими деньгами до этого? Будут управлять этими деньгами, а кто ими будет управлять? У нас нет фондового рынка, что это за афера?» — отметил Грановский.

Эксперт предположил, что созданный по инициативе Зеленского фонд — это «финансовая подушка», резерв на случай проигрыша нынешней власти. Кроме того, по словам Грановского, это «сегрегация, разделение людей на группы».