Если бы США действительно дали Украина противотанковые комплексы Javelin, то украинские телеканалы с утра до ночи показывали бы нам «Джавелины» на фронте. Но есть большие сомнения, что Киев применял в Донбассе это оружие. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ впервые использовали Javelin во время боевых действий в Донбассе. По его словам, вооружения призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором. Позднее Украинский Генштаб засекретил данные об использовании «Джавелинов» и турецких беспилотников Bayraktar.

Эксперт отметил, что сам по себе Javelin — это очень дорогостоящее оружие, сколько стоит сам комплекс неизвестно, но одна ракета стоит порядка 170 тысяч долларов.

«США в 2020 году позволили себе купить не более 600 таких ракет. А сколько стоит само пусковое устройство с контейнером, прицелом и системой наведения — не знаю. Где-то под миллион. Официальных данных нет, но это очень много», — указал Стешин.

Единственная фотография с Джавелинами на Украине — это когда кто-то из натовцев на полигоне подо Львовом показывал, как стреляли из учебного образца, а Порошенко позировал с контейнером и пусковым устройством, в котором были выпилены дырки. Но этот учебный образец можно встретить в любом музее, уточнил журналист.

Применяли они их или нет — вопрос открытый. Как и с Байрактарами, заключил собеседник издания.

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