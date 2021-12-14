Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 декабря в своем Facebook анонсировал собственный политический проект

Разумков рассказал о неудачной шутке Зеленского © Facebook, Дмитро Разумков

Кроме того, Разумков заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками.

В октябре Разумкова отправили в отставку с поста председателя Верховной Рады. За несколько месяцев до этого украинские СМИ сообщали, что у спикера испортились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, который видел в главе парламента своего конкурента.