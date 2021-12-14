Экс-председатель украинского парламента объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему.
Кроме того, Разумков заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками.
В октябре Разумкова отправили в отставку с поста председателя Верховной Рады. За несколько месяцев до этого украинские СМИ сообщали, что у спикера испортились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, который видел в главе парламента своего конкурента.