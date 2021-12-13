«Когда Коломойский майнит биткоины (или любые другие "бенякоины") в этом нет ничего преступного. Если бы он брал электроэнергию по рыночной цене. Биткоин — это функция по переводу электроэнергии в доллары. И курс для Коломойского получается в 4 раза ниже рыночного. А разницу покрываем мы все с вами, налогоплательщики. И это называется просто. Воровство», — написал Фурса.
По его словам, власть закрывает глаза на схемы олигарха с ценами на электричество и «в итоге честный бизнес, от маникюрных салонов до хлебопекарей, страдает от роста цен на энергию, а олигарх выигрывает».
На прошлой неделе в СМИ появилось расследование о сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которому олигарх получал электричество с государственных АЭС по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.