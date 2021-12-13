Крупнейшему бизнесмену Украины Игорю Коломойскому позволили получать электричество для своих заводов и ферм по майнингу криптовалют в четыре раза дешевле, чем остальным потребителям. Об этом 13 декабря заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса в Facebook

«Конкуренция невозможна». Коломойский освоил новую схему заработка на Украине © скриншот видео "BIHUS info"

По его словам, власть закрывает глаза на схемы олигарха с ценами на электричество и «в итоге честный бизнес, от маникюрных салонов до хлебопекарей, страдает от роста цен на энергию, а олигарх выигрывает».

На прошлой неделе в СМИ появилось расследование о сговоре заводов Коломойского с властью, согласно которому олигарх получал электричество с государственных АЭС по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.