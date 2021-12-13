Супруг звезды российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин представил на суд публики в Instagram ее модный образ в кожаном мини-платье, аудитория разругала выбор певицы

«Отношения с Пугачевой были ошибкой»: Киркоров о том, как потерял веру в любовь © РИА Новости, Антон Белицкий / Перейти в фотобанк

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал фото Галкин.

Часть подписчиков порадовались смелости Пугачевой выбирать образы, далекие от «пенсионерских», но при этом множество комментаторов раскритиковали наряд.

«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 — уже точно только посмеяться», «Стильно, модно, молодёжно!», «Человек, сделавший из великой Аллы Боисовны любимую женщину-Аллочку — достоин отдельных аплодисментов!», «Завидуйте молча», «Смешное фото для такого возраста», «Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдёт. Перебор», «Она-то понимает, что нелепа в подобных нарядах, а ее окружение вместе с Максом как специально ее компрометируют», «Бедная 73-летняя девочка», — написали они.

К слову, комментаторы все же торопят события, и Пугачевой пока 72 года.

Дерзкий образ примадонна выбрала на празднование 45-летия светской львицы Иды Достман. На юбилее собралось множество звезд российского шоу-бизнеса, в частности, были замечены Наташа Королева, Лев Лещенко, Жасмин, Игорь Крутой, Алсу и экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров.