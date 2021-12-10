Активисты Полтавы вышли к горсовету требовать отставки мэра города Александра Мамая после его оценки событий в Донбассе. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал «Украинский формат» 10 декабря

Украина против «Миротворца». Почему Киберполиция проиграет скандальному сайту © Facebook, Myrotvorets News

Участники процесса держат флаги Украины и «Правого сектора»*. В громкоговоритель один из участников акции протеста назвал украинский телеканал пророссийским и потребовали опровергнуть информацию о том, что в городе, якобы по словам Мамая, стоят войска НАТО.

Четвертого декабря Мамай выступил в эфире оппозиционного телеканала «Наш» и прокомментировал военные действия на востоке Украины. Он заявил, что Украина используется как плацдарм, и ему очень жаль, что «идет брат на брата». Местные националисты внесли личные данные мэра на сайт «Миротворец» с отметкой о «распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии».

Позднее Мамай заявил, что не имеет никаких связей с ДНР и ЛНР и назвал распространение информации полным безумием и хорошо спланированной провокацией.