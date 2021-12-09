Стратегические возможности Украины в следующем году выглядят абстрактно, как «хотелки», и только часть может быть реальной, но очень нежелательной. Об этом 8 декабря рассказал политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала UkrLife

«Философия будущего это не про наши мечты, это про нашу адекватность и способность понимать, на что мы способны и настроены… Я думаю, что мы все отдаем себе отчет в том, какое нас ждет ближайшее будущее, потому что оно творится сегодня. И вообще будущее — это наша сегодняшняя возможность… В этом отношении 2022 год в моих глазах выглядит годом больших испытаний для нас», — заявил эксперт.

Украина должна признать, что Запад ослабевает и не ждать поддержки - Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук

Ранее украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Украине нужно менять парадигму представления о том, что она победила от распада СССР, поскольку Запад ослабевает и на его помощь рассчитывать бессмысленно.

Также он отметил, что Украина оказалась в невыгодном экономическом положении, поэтому ее будут забывать. Также, по мнению Карасева, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тему членства Украины в НАТО можно забыть не менее, чем на 20 лет.