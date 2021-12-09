Горняки Львовской области, которые накануне отказались спускаться в шахту из-за долгов по заработной плате, перекрыли международный пункт пропуска «Рава-Русская» в Львовской области. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «Украинский формат» и опубликовал соответствующее видео

«Горняки, протестующие из-за многомесячной задолженности по зарплате, перекрыли международный пункт пропуска «Рава-Русcкая» в Львовской области», — говорится в сообщении. Парадоксы Украины. От Галичины до Донбасса шахтеры работают без зарплат © Facebook, Михайло Волинець В среду работники шахт вышли на центральную площадь Червонограда с митингом. Некоторые уехали в город Сокаль и пикетировали здание предприятия «Львовуголь». Зарплатный долг перед работниками достиг более 376 млн грн (около 1 млрд рублей).