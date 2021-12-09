«Горняки, протестующие из-за многомесячной задолженности по зарплате, перекрыли международный пункт пропуска «Рава-Русcкая» в Львовской области», — говорится в сообщении.
На видео шахтеры в касках, с флагами Украины и Независимого профсоюза горняков страны блокируют трассу, передвигаясь по пешеходному переходу.
В среду работники шахт вышли на центральную площадь Червонограда с митингом. Некоторые уехали в город Сокаль и пикетировали здание предприятия «Львовуголь». Зарплатный долг перед работниками достиг более 376 млн грн (около 1 млрд рублей).