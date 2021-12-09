Ранее стало известно, что накануне переговоров с лидером России Владимиром Путиным президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонил лишь госсекретарь США Энтони Блинкен. О значимости киевской власти для США рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

По словам эксперта, на позициях Зеленского разговор Байдена с Путиным никак не скажется.

«На Зеленского будет увеличиваться давление внутри, и эти переговоры этот процесс никак не останавливают. Просто всякие подоляки (советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк — Ред.) будут использовать эти переговоры в своих интересах, рассказывая всякие басни и делая хорошую мину при плохой игре. Но если они еще верят в формулу «ничего об Украине без Украины», то они никто и звать их никак», — сказал Погребинский. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Twitter запись, в которой подчёркивал важность отношений со "стратегическим партнёром и союзником" — США и утверждал, что «ничего об Украине без Украины» обсуждаться не будет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.