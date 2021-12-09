По словам эксперта, на позициях Зеленского разговор Байдена с Путиным никак не скажется.
«На Зеленского будет увеличиваться давление внутри, и эти переговоры этот процесс никак не останавливают. Просто всякие подоляки (советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк — Ред.) будут использовать эти переговоры в своих интересах, рассказывая всякие басни и делая хорошую мину при плохой игре. Но если они еще верят в формулу «ничего об Украине без Украины», то они никто и звать их никак», — сказал Погребинский.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Twitter запись, в которой подчёркивал важность отношений со "стратегическим партнёром и союзником" — США и утверждал, что «ничего об Украине без Украины» обсуждаться не будет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.