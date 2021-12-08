Известный в России и на Украине футбольный специалист Игорь Гамула мог скончаться от гипогликемического шока. Об этом 8 декабря РИА Новости сообщил агент Роман Орещук

Гамула скончался 8 декабря на 62-м году жизни.

По словам Орещука, это произошло в Ростове-на-Дону, где много лет играл и тренировал Гамула.

«Похоже на гипогликемический шок, но конкретной информации нет. Сейчас дома полиция и врачи. Все произошло скоропостижно», — сказал он.

Спортивный директор любительского московского футбольного клуба «Гераклион» Станислав Станиславский в комментарии порталу championat.com заявил, что причина смерти Гамулы точно не коронавирус. Именно «Гераклион» стал последней командой, которую тренировал умерший специалист.

Гамула родился в городе Ворошиловск (ныне Алчевск) Луганской области.

Почти всю профессиональную карьеру как игрок провел в «Заре» (Ворошиловград, ныне — Луганск), а также в ростовских СКА и «Ростсельмаше». В составе «армейцев» в 1981 году стал обладателем Кубка СССР.

С ростовским футболом связаны главные вехи и его тренерской карьеры: с 2011 по 2020 гг. он занимал разные посты в ФК «Ростов», в том числе главного тренера.

Кроме того, он успел потренировать и на родине. В 2009-2011 гг. Гамула возглавлял ужгородский клуб «Закарпатье».

Игорь Гамула был любимцем журналистов за свои яркие пресс-конференции и интервью, в ходе которых тренер не стеснял себя в выражениях.

В 2014 году футбольный специалист угодил в громкий скандал, о котором подробно писали западные СМИ. Отвечая на вопрос об одном из футболистов, Гамула пошутил, что в «Ростове» уже есть пять темнокожих игроков и шестой им не нужен. Он добавил, что эти темнокожие футболисты могли заразить других игроков команды вирусом Эбола, так как у них была повышенная температура, после чего Гамула оговорился, что это была шутка.