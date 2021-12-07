«Я никуда не рвусь, упаси Бог. Мне задают вопросы, я умею на них отвечать понятным языком. Это моя главная миссия. И еще я умею задавать вопросы, на которые нужно давать ответы», — сказал медик.
Известно, что друг Комаровского, украинский журналист Дмитрий Гордон уговаривал врача вступить еще в прошлую президентскую гонку, однако педиатр отказался, заявив, что политика — это власть.
«Для меня власть противна. Мне не нравится власть. Я этого не люблю. Моя власть дальше моей семьи никуда дальше не простирается. Я и в своей семье эту власть отдал бы, а они не хотят брать», — сказал он.
Комаровский нередко делает политические заявления. В частности, не так давно он критиковал языковой закон страны, заявив, что «не предаст русский язык». Сам врач отказался от частной медицинской практики, так как нарушать ничего не хотел, а по-украински пациенты не говорят.
Негативную оценку в последнее время врач дает и действиям конкретно президента Владимира Зеленского, утверждая, что тот действует не как профессионал, а по принципу «личной преданности вождю».