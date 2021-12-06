На днях украинская певица София Ротару прилетала в Москву ради участия в программе «Песня года». Сразу после артистка должна появиться на концерте «95 квартала» в Киеве. Об этом стало известно из социальных сетей

Брат на брата: украинский мэр попал в скандал из-за заявления о Донбассе © Facebook, Наш мер - Олександр Мамай Филипп Киркоров, которого считают на Украине угрозой государству, поделился снимками с записи передачи «Песня года», где он встретился в том числе и со своей давней знакомой и коллегой Софией Ротару.

«Вот таки и идем по жизни вместе, крепко обнявшись и взявшись за руки друг с другом, уже 50 лет!!», — написал Киркоров, приложив к посту совместные фото с коллегами по сцене, в том числе украинской: Ротару, Maruv и Ани Лорак.

В последние годы Ротару отказывалась практически от всех выступлений в России, делая исключение лишь для закрытых частных вечеринок, однако в этот раз несмотря на риск нарваться на недовольство националистов «хуторянка» все же приехала.

Сразу после «Песни» Ротару выступит на новогоднем концерте «Вечернего квартала», съемки которого запланированы на 15 и 16 декабря. Об участии в них украинской певицы стало известно из афиши, появившейся на днях на странице шоу в Instagram.

«Какой президент — такой и "95 квартал" — никчемный», — отреагировал один из пользователей.

Украинские радикалы пока никак не отреагировали на информацию о московском вояже Ротару, молчит даже неонацист Сергей Стерненко, который пока ни разу не упускал возможности «пожурить» артистов за «непатриотичное» поведение.