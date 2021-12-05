Команда президента Украины Владимира Зеленского понимает, что главная опасность для него заключается не в возможности "госпереворота". Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. В нём президент не упомянул о госперевороте, якобы готовившемся силами олигарха Рината Ахметова.

«Он стремился показать, что он контролирует монобольшинство в Верховной Раде и контролирует ситуацию…Зеленский и его команда понимает, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что монобольшинство могут раздергать, дергая за слабые звенья. Подтверждением тому является показательный выход из партии одного из мажоритарщиков. Это очень тревожный сигнал», — сказал Золотарёв. Ахметов получил награду от УЕФА

Эксперт заключил, что главной политической целью Ахметова будет ослабление монобольшинства Зеленского.

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