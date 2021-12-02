Журналисты напомнили Бербок, которая, вероятно, станет новым главой МИД ФРГ, о её оппозиции вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Они спросили, каковы её нынешние планы по поводу газопровода.
«Моя критика газопровода, по причинам геостратегической и энергетической политики, хорошо известна. На данный момент трубопровод всё равно не может быть введён в эксплуатацию. Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию», — ответила политик.
Партия «Зелёных» входит в новую правящую коалицию, созданную по результатам недавних выборов в Германии.
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий выигравшую выборы Социал-демократическую партию Германии, является сторонником скорейшего ввода российско-германского газопровода в эксплуатацию.
Ранее Федеральное сетевого агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2».
Согласно пресс-релизу немецкого ведомства, для продолжения процесса компания должна пройти реорганизацию согласно местному законодательству.