Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Бербок сказала, что вопрос о российско-германском газопроводе пока что не актуален. Об этом она заявила в интервью еженедельнику «Шпигель», опубликованном на днях

Журналисты напомнили Бербок, которая, вероятно, станет новым главой МИД ФРГ, о её оппозиции вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Они спросили, каковы её нынешние планы по поводу газопровода.

«Моя критика газопровода, по причинам геостратегической и энергетической политики, хорошо известна. На данный момент трубопровод всё равно не может быть введён в эксплуатацию. Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию», — ответила политик.

New York Times: Каким политиком будет новый канцлер Германии Олаф Шольц © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий выигравшую выборы Социал-демократическую партию Германии, является сторонником скорейшего ввода российско-германского газопровода в эксплуатацию.

Ранее Федеральное сетевого агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2».

Согласно пресс-релизу немецкого ведомства, для продолжения процесса компания должна пройти реорганизацию согласно местному законодательству.