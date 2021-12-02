У России нет права препятствовать вступлению Украины в НАТО и претендовать на сферу влияния, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Альянса 1 декабря

«Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна», — сказал Столтенберг.

Представитель Альянса пригрозил, что НАТО может применить для давления на Россию «экономические санкции и политические запреты».

В последнее время западные СМИ стали утверждать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовит «вторжение». Агентство Bloomberg заявило, что подготовка к «вторжению» якобы затронула даже Камчатку. Киев обратился к странам Запада за поддержкой и новым оружием.

В Кремле подчеркнули, что перемещение войск РФ в пределах своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать. Также Москва отмечает, что заявления об «агрессии» России используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Президент РФ Владимир Путин указал, что если на территории Украины будут размещены ударные комплексы НАТО, Россия будет вынуждена ответить и снабдить ВМФ гиперзвуковым оружием. При этом он выразил надежду, что у властей Украины возобладает чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и до пересечения «красных линий» не дойдет.