Верховный суд (ВС) Украины ответил на возмущения со стороны Офиса президента из-за отказа приводить к присяге назначенных главой государства судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом говорится посте, опубликованном на странице ВС 1 декабря

В суде подчеркнули, что любые высказывания должностных лиц, которые касаются действий судей, являются попытками влияния.

«Публичные высказывания со стороны должностных лиц органов государственной власти о возможных действиях Верховного суда в делах, в которых такие государственные органы не являются сторонами, могут считаться попытками влияния на суд непроцессуальным способом и стать основанием для привлечения таких лиц к ответственности», — говорится в сообщении.

Еще одна война Зеленского. Почему Конституционный суд отказывается подчиняться президенту Украины © коллаж Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда Украины, которые должны были заменить уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина. Однако суд отказался приводить к присяге новых судей, так как вакансии по квоте президента отсутствуют, а согласно статье 148 конституции государства, в состав КСУ могут быть включены 18 судей, назначаемых лидером государства, парламентом и съездом судей (по шесть человек).

Суд считает Касминина и Тупицкого действующими судьями, пока не закончится срок их полномочий или они не будут уволены самим КСУ.