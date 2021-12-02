В случае агрессии России против Украины США задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом на днях заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Reuters

Шмыгаль попросил ЕС ужесточить санкции против России © kmu.gov.ua

Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы.

«Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — продолжил Блинкен.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Белый дом не остановится перед введением новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.