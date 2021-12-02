«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — сказал он.
Вашингтон призвал Россию отвести свои войска от украинской границы.
«Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит», — продолжил Блинкен.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Белый дом не остановится перед введением новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.