Автор начинает статью с утверждения о якобы происходящей близ границ Украины концентрации российских войск.
Глава британской разведки МИ-6 охарактеризовал Россию как серьёзную угрозу, и главы МИД стран НАТО, собравшиеся в Риге, пришли к тому же выводу, сообщает автор.
«Белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит, что, если дойдёт до войны, его войска будут сражаться вместе с российскими», — пишет Бойс в подтверждение тезиса о якобы подготовке Россией агрессии.
Редактор «Таймс» также утверждает, что Украина восстанавливает свою привлекательность и возрождает экономику, что, по его словам, делает «почти полное» членство этой страны в НАТО реальным.
В статье говорится, что российская агрессия на Украине, которая, якобы, вот-вот произойдёт, на самом деле не является чем-то новым, речь, по утверждению Бойса, пойдёт только об увеличении масштаба конфликта, который уже идёт с 2014 года.
Автор приводит три причины, по которым Россия якобы собирается напасть на Украину.
Во-первых, президент России Владимир Путин «хочет использовать Украину в качестве разменной монеты на переговорах с Джо Байденом», утверждает автор.
Во-вторых, «Путина беспокоят сдвиги в военном балансе», утверждает Бойс и вспоминает о турецких дронах, которыми теперь располагает украинская армия.
Затем автор признаёт, что дроны не смогут радикально изменить сложившийся на востоке Украины баланс, «но для Путина это предзнаменование большой региональной борьбы между Россией и Турцией (членом НАТО) за влияние в черноморском регионе», — заканчивает Бойс описание второй причины для «вторжения».
В-третьих, «Путин не может представить себе сколько-нибудь свободную и независимую внешнюю политику Украины», утверждает автор.
Если Кремль не может сказать свое веское слово в Киеве, то и никто другой не должен этого делать, продолжает Бойс, и затем рассказывает о старинной русской пословице, которая, по его словам, может вдохновить российского президента на «агрессию».
В качестве такой «старинной пословицы» автор приводит английский перевод цитаты из песни на слова поэта Александра Аронова: «Если у вас нету дома пожары ему не страшны, и жена не уйдёт к другому, если у вас нет жены».
Статья заканчивается призывом к странам Запада к оказанию ещё большей поддержки киевскому режиму.
В среду 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.