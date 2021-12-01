Вторжение России на Украину и полномасштабная война вполне возможны, говорится в статье Роджера Бойса, опубликованной первого декабря в газете «Таймс»

Автор начинает статью с утверждения о якобы происходящей близ границ Украины концентрации российских войск.

Глава британской разведки МИ-6 охарактеризовал Россию как серьёзную угрозу, и главы МИД стран НАТО, собравшиеся в Риге, пришли к тому же выводу, сообщает автор.

«Белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит, что, если дойдёт до войны, его войска будут сражаться вместе с российскими», — пишет Бойс в подтверждение тезиса о якобы подготовке Россией агрессии.

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В статье говорится, что российская агрессия на Украине, которая, якобы, вот-вот произойдёт, на самом деле не является чем-то новым, речь, по утверждению Бойса, пойдёт только об увеличении масштаба конфликта, который уже идёт с 2014 года.

Автор приводит три причины, по которым Россия якобы собирается напасть на Украину.

Во-первых, президент России Владимир Путин «хочет использовать Украину в качестве разменной монеты на переговорах с Джо Байденом», утверждает автор.

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Затем автор признаёт, что дроны не смогут радикально изменить сложившийся на востоке Украины баланс, «но для Путина это предзнаменование большой региональной борьбы между Россией и Турцией (членом НАТО) за влияние в черноморском регионе», — заканчивает Бойс описание второй причины для «вторжения».

В-третьих, «Путин не может представить себе сколько-нибудь свободную и независимую внешнюю политику Украины», утверждает автор.

Если Кремль не может сказать свое веское слово в Киеве, то и никто другой не должен этого делать, продолжает Бойс, и затем рассказывает о старинной русской пословице, которая, по его словам, может вдохновить российского президента на «агрессию».

В качестве такой «старинной пословицы» автор приводит английский перевод цитаты из песни на слова поэта Александра Аронова: «Если у вас нету дома пожары ему не страшны, и жена не уйдёт к другому, если у вас нет жены».

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В среду 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.