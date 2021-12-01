Украина переживает сейчас не просто политический кризис, проблема гораздо глубже, речь идет о государственном кризисе, который протекает в чрезвычайно сложной для страны международной обстановке, считает политолог Руслан Бортник. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш» во вторник, 30 ноября

По мнению эксперта, речь идет о государственном кризисе, этот кризис «как матрешка, он состоит из нескольких разного типа кризисов, которые мы переживаем».

В частности, отметил Бортник, это «кризис государственного управления, обусловленный очень непрозрачной, очень неразумной, гибридной системой взаимоотношений между разными ветвями власти». Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Это и кризис идеологической модели. По словам политолога, «та модель построения национального государства, которая была запущена после 2014 года, она тоже дает сбои, она не привела к формированию полноценного украинского народа — он до сих пор разделен на разные группы», не привела к какой-то единой консенсусной модели истории… Словом, предложенная в 2014 году идеологическая модель тоже в кризисе, хотя, отметил Бортник, «до неё тоже не было лучше».

Наконец, третий кризис, переживаемый страной — это кризис ресурсный, это «потеря со стороны и общества, и части элит контроля или доступа к ресурсам, разнообразным ресурсам — экономическим, трудовым, информационным, политическим», продолжил политолог, пояснив, что история с закрытием телеканалов — «это борьба за информационный ресурс».

«И все эти три кризиса протекают в условиях, когда внешние игроки не видят будущего для Украины», — констатировал политолог. Он пояснил: одни не видят будущего Украины в качестве национального государства, другие не видят Украину как новое гражданское государство — и «все они просто не видят Украину как конкурента».

Политическая ситуация в Украине обострилась в последние дни. Во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале декабря в стране может быть осуществлен госпереворот.