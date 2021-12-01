Богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов будет целенаправленно отвечать президенту Владимиру Зеленскому, даже если выясниться, что к якобы готовящемуся государственному перевороту 1 декабря он не имеет никакого отношения. Такое мнение выразил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Естественно. Это дело чести для Ахметова. Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже. Это также удар и по иностранным инвесторам, которые вкладывались в компанию», — заявил он.

По его словам, конфликт начался не столько между Зеленским и Ахметовым, сколько между Ахметовым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Первопричиной всего этого противостояния, считает эксперт «является патологическая жадность Ермака в плане властных полномочий». Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни, включая экономику и бизнес.

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В пятницу, 26 ноября во время пятичасового пресс-марафона Зеленский заявил, что Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.

В среду, 1 декабря Зеленский выступит с ежегодным посланием в Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года.