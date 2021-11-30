Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 9 партий. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября, опубликованные 30 ноября

Рейтинг Зеленского остаётся минимальным, но Порошенко не любят сильнее – опрос © "Рейтинг" опросу, за партию «Европейская солидарность» проголосовали бы 14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди тех, кто определился с выбором.

Президентская партия «Слуга народа» вновь опустилась на второе место (соответственно 13% и 15%). На третьем месте партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко (11,5% и 13,3%).

Далее идет объединение «Разумная политика» (8,6% и 9,9%) экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8% и 9,2%), «Сила и честь» (5,8% и 6,7%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5% и 5,7%), Радикальная партия Ляшко (4,7% и 5,4%), «Наши» (4,6% и 5,3%). «УДАР» (3,9% и 4,5%) мэра Киева Кличко не прошел бы 5%-й барьер в Раду.

Отмечается, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как «ЕС» и «Слуга народа» отличаются в пределах статистической погрешности.

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1203 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Ранее КМИС привел данные опроса, согласно которым президентский рейтинг Владимира Зеленского за октябрь 2021 года снизился более чем на 8%.