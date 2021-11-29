Она появилась на работе в черном пальто с украшенным золотыми камнями воротником. Пуговицы выдали его бренд — Dolce&Gabbana. Также Тимошенко надела черную юбку-карандаш, черную водолазку и черные сапоги на высоком каблуке.
Неизменной осталась прическа депутата — волосы собраны в хвост. Дополнен образ очками в черной оправе и нежным макияжем.
Тимошенко уже несколько лет удивляет сменой имиджа. Она давно отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или в объемный хвост. В сентябре она пришла в парламент с новой трендовой укладкой и в необычном костюме, украшенном вышивкой бисером. А прошлой осенью СМИ сообщали, что обновление коснулось не только прически, политик прибегла к услугам косметологов, а возможно, и пластических хирургов: увеличила губы и сделала подтяжку лица.