Лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко пришла в парламент в новом образе. Об этом 29 ноября сообщил «Телеграф»

«Женщина без косы»: в сети обсуждают новый образ Тимошенко © Юлия Тимошенко/Инстаграм

Неизменной осталась прическа депутата — волосы собраны в хвост. Дополнен образ очками в черной оправе и нежным макияжем.

Тимошенко уже несколько лет удивляет сменой имиджа. Она давно отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или в объемный хвост. В сентябре она пришла в парламент с новой трендовой укладкой и в необычном костюме, украшенном вышивкой бисером. А прошлой осенью СМИ сообщали, что обновление коснулось не только прически, политик прибегла к услугам косметологов, а возможно, и пластических хирургов: увеличила губы и сделала подтяжку лица.