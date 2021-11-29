Джабаров посчитал поступок журналиста спланированной пиар-акцией «не очень умного человека». Он добавил, что рано или поздно Бутусов горько пожалеет о совершенной глупости и ответит за свои деяния перед судом.
На днях украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, где выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. Как он объяснил позднее, он «посвятил» выстрел жертвам голодомора.
Госбюро расследований возбудило в отношении журналиста уголовное дело. Действия Бутусова проверят по статьям «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».