Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 28 ноября назвал выстрел украинского журналиста Юрия Бутусова в сторону ополченцев в Донбассе преступлением, передает РЕН ТВ

Россия не позволит Зеленскому захватить Донбасс - политолог © AP, Evgeniy Maloletka

На днях украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, где выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе. Как он объяснил позднее, он «посвятил» выстрел жертвам голодомора.

Госбюро расследований возбудило в отношении журналиста уголовное дело. Действия Бутусова проверят по статьям «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».