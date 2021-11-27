Запад старается «помогать» Белоруссии, выделяя средства для раскачки ситуации в стране. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 27 ноября в своём телеграм-канале

Она отметила, что в столице Австрии Вене состоялась встреча представителей стран ЕС с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

По словам российского дипломата, участники этого «диковатого» мероприятия «обсуждали, как им "обустроить Белоруссию"».

«Задумка участников считывается элементарно — убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», — написала Захарова.

Она обвинила США и страны ЕС в том, что от введённых ими санкций против Белоруссии страдает в первую очередь народ страны. В то же время выделяемые западными странами средства идут на дестабилизацию ситуации в Белоруссии. «Проиграют и будет обидно». Ищенко о том, что сегодня Запад думает о белорусской оппозиции © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По словам Захаровой, в РФ хорошо знают о подобного рода западной «помощи».

По подсчётам российского дипломата, структуры ЕС пообещали выделить на направленную против Белоруссии деятельность 53 миллиона евро.

Кроме того, различные страны Евросоюза будут финансировать белорусскую оппозицию напрямую из своих бюджетов.

По словам Захаровой, крупнейшим из таких «доноров» является Германия, пообещавшая выделить 24 миллиона евро.