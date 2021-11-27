Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Старомарьевку можно брать целиком — ее и прилегающие территории — для того, чтобы обеспечивать ее безопасность, уточнил эксперт.
«Если мы берем Старомарьевку сейчас и присоединяем к своей территории полностью, как это по логике следует, то мы ее автоматически делаем участком фронта. Соответственно, мы подвергаем Старомарьевку плотному военному воздействию», — подчеркнул Ходаковский.
Поэтому сейчас ситуация, исходя из этих соображений, достаточно сложная, потому что речь идет о мирных гражданах Донбасса, если бы там не было населения, то можно было бы спокойно линию фронта проложить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.