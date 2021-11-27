Те причины, по которым Старомарьевка оставалась в серой зоне, сегодня не действуют. С учетом тактических условий, в которых она находится, брать под контроль Старомарьевку сейчас сложно. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Старомарьевку можно брать целиком — ее и прилегающие территории — для того, чтобы обеспечивать ее безопасность, уточнил эксперт.

«Если мы берем Старомарьевку сейчас и присоединяем к своей территории полностью, как это по логике следует, то мы ее автоматически делаем участком фронта. Соответственно, мы подвергаем Старомарьевку плотному военному воздействию», — подчеркнул Ходаковский.

Поэтому сейчас ситуация, исходя из этих соображений, достаточно сложная, потому что речь идет о мирных гражданах Донбасса, если бы там не было населения, то можно было бы спокойно линию фронта проложить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.