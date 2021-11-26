Несмотря на то, что Зеленский вроде бы пытался сохранить какой-то шанс на компромисс, его высказывания выглядят как открытое объявление войны Ринату Ахметову и его команде, заявил собеседник издания. Погребинский считает, что информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова ложная.
«Судя по тому, как все это звучало, то информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова — это липа. Но Зеленский фактически угрожает Зеленскому, сказав, что пригласит его не только к себе, а, может быть даже «куда-то еще». А куда еще? Получается, в СБУ», — сказал Погребинский.
Эксперт спрогнозировал различные сценарии действий олигарха в зависимости от ситуации.
«Что будет делать Ахметов? Он может уехать в один из своих домов в Лондоне, но это никак не поможет Зеленскому. Я думаю, что у Ахметову есть люди в СБУ, которые предупредят, реальна ли угроза. Если ему объяснят, что ничего страшного за этим не стоит, и что это просто шантаж, то он останется и война продолжится, если со стороны Зеленского не поступит внятного предложения о компромиссе», — заявил эксперт.
Если же компромисс не будет найден, война Ахметова против Зеленского продолжится с удвоенной силой, заключил Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.