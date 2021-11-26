Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции завуалированно обвинил олигарха Рината Ахметова в подготовке госпереворота. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Михаил Погребинский

Несмотря на то, что Зеленский вроде бы пытался сохранить какой-то шанс на компромисс, его высказывания выглядят как открытое объявление войны Ринату Ахметову и его команде, заявил собеседник издания. Погребинский считает, что информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова ложная.

«Судя по тому, как все это звучало, то информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова — это липа. Но Зеленский фактически угрожает Зеленскому, сказав, что пригласит его не только к себе, а, может быть даже «куда-то еще». А куда еще? Получается, в СБУ», — сказал Погребинский.

Эксперт спрогнозировал различные сценарии действий олигарха в зависимости от ситуации. «Ахметов может включить все рычаги». Собирался ли кто-то свергать Зеленского на самом деле © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Что будет делать Ахметов? Он может уехать в один из своих домов в Лондоне, но это никак не поможет Зеленскому. Я думаю, что у Ахметову есть люди в СБУ, которые предупредят, реальна ли угроза. Если ему объяснят, что ничего страшного за этим не стоит, и что это просто шантаж, то он останется и война продолжится, если со стороны Зеленского не поступит внятного предложения о компромиссе», — заявил эксперт.

Если же компромисс не будет найден, война Ахметова против Зеленского продолжится с удвоенной силой, заключил Погребинский.

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