Российский сенатор Алексей Пушков 24 ноября в своем Telegram-канале рассказал, какие уроки Европа должна извлечь из газового кризиса

Сербский президент объяснил, почему выгодно покупать российский газ © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В начале октября цена на газ в Европе достигла исторического максимума, составив 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, но позже снизилась.

Президент России Владимир Путин объяснил, что такой рост цен стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Пушков также указывал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе. По его словам, европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки «Северного потока — 2» цены на газ возросли на 18%.