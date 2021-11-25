«Газовый кризис этой зимы в Европе, если что и показал, то это незаменимость бесперебойных поставок российского газа, особенно после того, как газ из США и некоторых других стран-поставщиков отправился на азиатские рынки. В этом убедилась вся Европа — отсюда и обращения к Москве с просьбой увеличить объемы поставок», — написал он.
В начале октября цена на газ в Европе достигла исторического максимума, составив 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, но позже снизилась.
Президент России Владимир Путин объяснил, что такой рост цен стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Пушков также указывал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе. По его словам, европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки «Северного потока — 2» цены на газ возросли на 18%.